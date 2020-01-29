У ПАРЄ дозволили працювати делегатам РФ, що голосували за анексію Криму

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволив працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАСЕ.

Повідомляється, що комітет розглянув оскарження повноважень російської делегації на підставі того, що деякі делегати з РФ були обрані на нелегальній основі в окупованому Криму, а також входження частини російських делегатів до санкційних списків ЄС. В результаті комітет прийшов до висновку, що їх повноваження мають бути ратифіковані.

Також повідомляється, що окреме оскарження повноважень російської делегації з істотних причин сьогодні обговорять в ПАРЄ. Зокрема, буде обговорюватися ухвалення резолюції, в якій описується процес запуску нового тристороннього механізму реагування на порушення статутних зобов'язань членів Ради Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації.

Тоді ж російська сторона заявила, що покине ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження. Повноваження були оскаржені за ініціативою України та її партнерів в Раді Європи.