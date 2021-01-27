У ПАРЄ закликали Україну негайно виконати рішення пленуму ЄСПЛ

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стурбовані станом виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні, про що свідчать звернення авторитетних правозахисних організацій. Особливо це стосується рішень, які стосуються прав адвокатів та інших гарантій, необхідних для здійснення справедливого правосуддя.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава юридичного комітету ПАРЄ, депутат Сейму Латвії Борис Целевич.

Він зазначив, що у вівторок ПАРЄ прийняла резолюцію, в якій зазначається, що держави, що входять до Ради Європи, повинні прискорити процес виконання рішень ЄСПЛ, у т.ч. виплатити борги з компенсацій в рамках вироків.

"У цій резолюції згадується й Україна. Останнім часом ситуація з виконанням рішень ЄСПЛ в Україні покращилася, але деякі ситуації викликають побоювання", - сказав Целевич.

За його словами, він отримав звернення українських правозахисників, яке стосується, зокрема, невиконання рішення пленуму ЄСПЛ, де піддані жорсткій критиці дії окремих правоохоронців, які посягають вже на незалежність самого Європейського суду з прав людини.

"Я отримав звернення українських правозахисників, з якими мені доводилося співпрацювати і до яких я ставлюся з великою повагою, з приводу повільної імплементації в Україні рішень ЄСПЛ та документів ПАРЄ щодо дотримання гарантій адвокатської професії, а також тривожної ситуації з безпрецедентним рішенням Пленуму ЄСПЛ", - сказав Целевич.

Він також зазначив, що ситуація зі зневагою рішеннями органів Ради Європи, і особливо - Європейського суду, викликає серйозну заклопотаність.

"Я сподіваюся, що українська влада зверне увагу на ці факти і врегулює проблеми з виконанням рішень щодо дотримання імунітетів, необхідних для здійснення справедливого правосуддя", - сказав Целевич, закликавши український уряд неухильно виконати рішення Пленуму ЄСПЛ від 6 липня 2020 року і припинити незаконні переслідування.

Нагадаємо, 26 січня учасники зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) схвалили резолюцію про внесення змін до статуту організації. Ці зміни необхідні для початку роботи прийнятого торік тристороннього механізму реагування на порушення статуту Ради Європи.

Раніше РБК-Україна також писало, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав протиправними дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) по справі "Золотого мандарина".