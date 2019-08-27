ПАРЄ засудила "вибори" в окупованій Абхазії

Парламентська асамблея Ради Європи заявила про нелегітимність проведених напередодні так званих президентських виборах у окупованому Росією грузинському регіоні Абхазії. Про це йдеться в заяві співдоповідачів ПАРЄ з моніторингу Грузії, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Ассамблеи.

"Ми вчерговt заявляємо про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів. Так звані президентські вибори в грузинському регіоні Абхазія 25 серпня 2019 року є нелегальними і незаконними", - заявили в ПАРЄ.

Співдоповідачі ПАРЄ із Грузії Тітус Корлатеан із Румунії і Клод Керн із Франції засудили дії окупаційної влади.

У ПАРЄ також повідомили, що доповідачі проведуть моніторинговий візит до Грузії 17-18 вересня.

Нагадаємо, Україна не визнає "президентські вибори" на території Абхазії (Грузія), які відбулися 25 серпня. Українське МЗС заявило, що розглядає фейкові "вибори" в Абхазії як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія.