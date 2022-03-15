RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

Автор: Анна Шиканова

ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації. Члени ПАРЄ підтримали резолюцію, а остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Eurointegration.

Повідомляється, що ПАРЕ одноголосно затвердила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.

Резолюція була прийнята 15 березня, проте остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня.

Варто відзначити, що представники Молдови не брали участь у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти на голосуванні.

"РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова і відповідно, окупацію Придністровського району", - таке формулювання запропонували члени ПАРЄ.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ПАРЄ вирішили визнати окупацію Придністров'я РФ і військову агресію Росії проти Молдови в 1992 році.

А також ми повідомляли про те, що у ПАРЄ одноголосно підтримали виключення Росії з Ради Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПАРЄПриднестровье