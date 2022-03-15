ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

Повідомляється, що ПАРЕ одноголосно затвердила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.

Резолюція була прийнята 15 березня, проте остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня.

Варто відзначити, що представники Молдови не брали участь у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти на голосуванні.

"РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова і відповідно, окупацію Придністровського району", - таке формулювання запропонували члени ПАРЄ.

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