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В ПАРЄ хочуть організувати візит комісара з прав людини до анексованого Криму

Новини » Політика     03.03.2020 - 19:26
В ПАРЄ хочуть організувати візит комісара з прав людини до анексованого Криму
Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (assembly.coe.int)

В Раді Європи не озвучили жодних термінів чи умов ймовірного візиту Міятович до Криму

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) має намір організувати візит комісара з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до анексованого Росією Криму. Про це повідомив президент ПАРЄ Рік Дамс, передає DW.

Дамс не озвучив жодних термінів чи умов ймовірного візиту Міятович до Криму.

"Я сподіваюся, що ми знайдемо рішення з цього приводу. Але зробити це буде дуже нелегко через всім відомі причини", - розповів Дамс.

Він пояснив, що як президент ПАРЄ намагається долучити до пошуків прийнятного рішення дипломатів, повідомивши, що "зустрічався і з російською, і з українською делегаціями" в асамблеї.

"Я вважаю, що це буде більш ніж нормально, коли комісар з прав людини матиме можливість відвідати географічну точку на карті в межах кордонів 47 країн-членів РЄ для того, щоб хоча б розібратися, що відбувається там з правами людини", - заявив Рік Дамс.

При цьому він наголосив, що "Крим - не єдина точка на території країн-членів РЄ, яка потребує уваги та куди фізично важко потрапити".

Раніше повідомлялося, що регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволив працювати російським делегатам, які голосували за анексію Криму.

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