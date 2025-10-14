Пассажирские перевозки УЗ должны финансироваться за счет налогов, и это логично, - эксперт

Если государство обеспечит компенсацию убытков за пассажирские перевозки Укрзализныци из бюджета, это будет правильным шагом, ведь социальные обязательства компания должна выполнять за счет налогов, а не кросс-субсидирования. Кроме того, наличие финансирования поможет УЗ удержать тарифы на грузовые перевозки, а значит - предотвратить потерю клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константина Салия.

По словам Салия, финансирование перевозок из госбюджета является логичным, ведь налоги, уплаченные населением, должны направляться на самые насущные потребности, в частности на перевозку граждан из зон боевых действий.

"Если на это тратятся средства, а есть себестоимость пассажирских перевозок, государство должно распределять этот ресурс так, чтобы обеспечивать жизнедеятельность украинцев", - отметил он.

Салий подчеркнул, что отсутствие бюджетной поддержки приводит к росту расходов бизнеса и потере клиентов железной дорогой. "Если деньги берут не из бюджета, а с производителей, происходит переход на автомобильный транспорт. Укрзализныця теряет клиентуру и объемы поступлений", - пояснил он.

По его мнению, государственная поддержка поможет избежать дальнейшего повышения тарифов и уменьшит риски монополизации рынка. "Мы надеемся, что это будет определенная гарантия. Ведь если государство дало компенсацию, тогда повышение тарифов будет труднее обосновать", - добавил он.

Он также отметил необходимость большей открытости УЗ и упрощения доступа частных компаний к инфраструктуре. "Если производители покупают собственные вагоны и тепловозы, они должны иметь возможность пользоваться путями по доступному тарифу. Это сделает украинские товары более конкурентоспособными", - подытожил Салий.

Ранее объединения ключевых отраслевых ассоциаций - "Укрметаллургпром", "УкрФА", "Укрцемент", Всеукраинский союз производителей стройматериалов и Союз химиков Украины - обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и профильным ведомствам с требованием не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%.