Пассажирские перевозки УЗ: Ассоциация громад призвала нардепов предусмотреть средства в бюджете

Пассажирские перевозки - это социальная, а не коммерческая услуга. Ассоциация громад призвала депутатов предусмотреть в госбюджете-2026 средства в поддержку пассажирских перевозок УЗ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо Всеукраинской ассоциации громад к руководству парламентской фракции "Слуга народа".

Всеукраинская ассоциация громад обратилась к руководству парламентской фракции "Слуга народа" с просьбой обеспечить в Государственном бюджете Украины на 2026 год финансирование пассажирских перевозок "Укрзализныци". Соответствующее письмо, копия которого есть в редакции, адресовано председателю фракции Давиду Арахамии и его заместителям, копии направлены ключевым представителям руководства фракции.

В обращении отмечается, что проект госбюджета на 2026 год, зарегистрированный в Верховной раде 15 сентября, не предусматривает достаточных средств для покрытия ущерба пассажирскому сегменту.

При этом, по прогнозам, в 2025 году ущерб от пассажирских перевозок превысит 22 млрд грн, и эта цифра будет только расти. Долгое время их покрывали за счет прибылей от грузовых перевозок, однако эта модель исчерпала себя: доходы от грузового сегмента уже не способны компенсировать стремительные потери.

"Без системной государственной поддержки железная дорога не сможет обеспечить непрерывность сообщения между регионами. Это серьезный риск для сотен громад, ведь для многих из них пригородные поезда являются единственным способом добраться до больниц, школ, админуслуг или места работы", - говорится в обращении.

В ассоциации подчеркивают, что пассажирские перевозки следует рассматривать как социальную функцию государства, а не коммерческую услугу. В условиях низких доходов населения повышение тарифов на экономически обоснованный уровень станет для миллионов украинцев непосильным бременем и фактически отрежет их от базовых транспортных услуг.

Весной 2025 правительство выделило 4,3 млрд грн для поддержки пассажирских перевозок, но эта помощь была одноразовой и не решила проблему. Поэтому Всеукраинская ассоциация громад призывает предусмотреть в бюджете-2026 22-25 млрд грн на компенсацию убытков "Укрзализныци" от пассажирских перевозок и создать стабильный механизм ежегодной поддержки через отдельную бюджетную программу.

"Финансирование перевозок нельзя рассматривать как дополнительные расходы. Это инвестиция в социальную стабильность, экономическую жизнеспособность общин и мобильность населения. В военное время транспортная доступность оказывает непосредственное влияние и на обороноспособность государства", - подчеркнули авторы обращения.