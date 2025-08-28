RU

Экономика

За пассажиров железной дороги должно платить государство, - эксперт

Фото: эксперт считает, что пассажирские перевозки УЗ в Украине должны быть оплачены государством (facebook com Ministry for restoration)
Автор: Юлия Бойко

Прямое бюджетное финансирование пассажирских перевозок является наиболее эффективной моделью государственной поддержки железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление доктора технических наук, профессора Андрея Прохорченко в блоге на ЦТС.

"В условиях широкомасштабной войны государство уже обеспечивает финансирование убытков пассажирского сегмента "Укрзализныци". Это нормальная международная практика, ведь железная дорога выполняет важную социальную функцию", - говорится в колонке эксперта.

По его мнению, практика перекладывания бремени пассажирских расходов на прибыльные грузовые перевозки является устаревшей. Мировой опыт демонстрирует, что прозрачные государственные дотации позволяют повысить качество обслуживания, сохранить тарифную доступность и обеспечить устойчивую мобильность граждан.

Прохорченко подчеркнул, что в ЕС и США функционируют механизмы контрактов на общественно важные перевозки (PSO), которые позволяют компенсировать расходы перевозчиков, не нарушая конкурентную среду.

 

Напомним, украинская железная дорога системно убыточна из-за пассажирских перевозок. В этом году государство взяло некоторые обязательства перед "Укрзализныцей". Эксперты ожидают аналогичного решения и на 2026 год.

В то же время "Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.

