За пассажиров железной дороги должно платить государство, - эксперт

Напомним, украинская железная дорога системно убыточна из-за пассажирских перевозок. В этом году государство взяло некоторые обязательства перед "Укрзализныцей". Эксперты ожидают аналогичного решения и на 2026 год.

В то же время "Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.