Парубія чекають додаткові консультації з Зеленським про дату інавгурації

Голова Верховної ради Андрій Парубій повинен провести додаткові консультації з новообраним президентом Володимиром Зеленським з прийняття спільного рішення про дату проведення інавгурації. Про це заявив голова комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Далі можливий розвиток подій двома шляхами. Голова Верховної ради зобов'язаний провести консультації з новообраним президентом про дату проведення урочистого засідання і пропонувати будь-яке рішення. Сподіваюся, що воно буде загальне. У разі якщо Верховна рада не призначає дату, у нього є повноваження за погодженням з новообраним президентом призначити дату інавгурації. Не може бути такого, що урочисте засідання не відбувається", - заявив Пинзеник.

За його словами, "якщо жодна з постанов не набере необхідної кількості голосів, то голова ВР одноосібно визначить дату за результатами консультацій з президентом, то так воно і буде".

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань регламенту прийняв рішення з приводу постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.