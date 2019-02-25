Парубій заявив про дискредитацію виборів нардепами

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами спікера, парламентарі дискредитують вибори перед міжнародною спільнотою та українським суспільством

Народні депутати дискредитують вибори 2019. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер зазначив, що парламентарі дискредитують вибори перед міжнародною спільнотою та українським суспільством.

"Дискредитуємо ці вибори, які мають пройти наперід, перед міжнародною спільнотою, дискредитуємо перед українським суспільством. Наперід закладаєм бомбу з повільною дією під українською владою. Колеги, треба трошки зупинитись з емоціями. Закликаю всіх до того, щоб державна позиція була прерогативою, а не бажання перемогти на виборах", - заявив Парубій.

Зазначимо, що під час засідання погоджувальної ради парламенту відбулась суперечка між представниками фракцій "Блок Петра Порошенка", "Батьківщина" та "Самопоміч" щодо теми підкупу виборців.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Україні напередодні президентських виборів 2019 запустили інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" для фіксації порушень.

За допомогою нової системи онлайн-моніторингу кожен бажаючий може дізнатися кількість порушень виборчого законодавства, складених адміністративних протоколів та відкритих кримінальних проваджень.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, на сьогодні найвищі шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція відкрила кілька справ щодо підкупу виборців на користь Петра Порошенко.