Парубій обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Також голова ВР запросув залучатися американському бізнесу до модернізації української ГТС

Голова Верховної ради України Андрій Парубій зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених штатів Америки (США) на переговорах з питань України Куртом Волкером у ході візиту до Вашингтону. Про це голова парламенту повідомив у Twitter.

"Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію в Україні", - написав Парубій.

Додав, що також було порушено питання залучення американського бізнесу до модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

"Адже це (модернізація ГТС, - ред.) - питання не лише енергетики, а й питання безпеки.

Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту #США @StateDept Куртом Волкером @SpecRepUkraine обговорили безпекову ситуацію в Україні.А також питання залучення американського бізнесу до модернізації української #ГТС,адже це питання не лише енергетики, а й питання безпеки pic.twitter.com/urmCfQS4jU — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 28, 2018

Нагадаємо, нещодавно ситуацію на Донбасі у ході візиту до Вашингтону обговорив з Куртом Волкером командувач Нацгвардії України Юрій Аллеров.