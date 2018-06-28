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Парубій обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

НовиниПолітика    28.06.2018 - 14:47
Фото: зустріч Парубія і Волкера (twitter.com/AndriyParubiy)
Фото: зустріч Парубія і Волкера (twitter.com/AndriyParubiy)

Також голова ВР запросув залучатися американському бізнесу до модернізації української ГТС

Голова Верховної ради України Андрій Парубій зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених штатів Америки (США) на переговорах з питань України Куртом Волкером у ході візиту до Вашингтону. Про це голова парламенту повідомив у Twitter.

 "Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію в Україні", - написав Парубій.

Додав, що також було порушено питання залучення американського бізнесу до модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

"Адже це (модернізація ГТС, - ред.) - питання не лише енергетики, а й питання безпеки.

Нагадаємо, нещодавно ситуацію на Донбасі у ході візиту до Вашингтону обговорив з Куртом Волкером командувач Нацгвардії України Юрій Аллеров.

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Теги публікації: Курт Волкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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