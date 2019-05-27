Парубій вимагає оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з головами фракцій

Голова Верховної ради України Андрій Парубій звернувся до представника президента Володимира Зеленського Руслана Стефанчука з вимогою оприлюднити стенограму зустрічі голів фракцій з Зеленським в Адміністрації президента. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у понеділок, 27 травня, у засіданні погоджувальної ради парламенту приймає участь представник президента Руслан Стефанчук.

"Я від імені голів фракцій вимагаю публічного надання стенограми наших консультацій. Хочу наголосити, що на тому наполягав і я, і Олег Ляшко. Ще тиждень тому я дав офіційний запит, щоб ця стенограма була передана всім учасникам зустрічі. Адже ми обговорювали не приватні моменти. Це проходили консультації, передбачені Конституцією. Я сподіваюсь, що в найближчі дні на мій запит суспільство зможе бачити, як відбувались переговори", - підкреслив глава Ради.

Як писало РБК-Україна раніше, Адміністрація президента України Володимира Зеленського має намір оприлюднити стенограму зустрічі глав фракцій ВР із Зеленським, яка відбулася 21 травня. "Ми не тільки опублікуємо стенограму. Ми опублікуємо і відео, де буде видно висловлювання усіх голів фракцій, які підтримували, а потім за ніч поміняли думку", - заявив глава АП Андрій Богдан.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.