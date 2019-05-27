Парубій розповів, коли Рада ухвалить виборчий кодекс

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

На думку спікера ВР, розгляд закону у другому читанні може тривати близько 2 тижнів

Спікер Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що народні депутати зможуть розглянути виборчий кодекс до 14 липня до позачергових виборів Ради. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави парламенту, розгляд нового виборчого кодексу у ВР може тривати близько двох тижнів.

"Ми проходили вже не один масштабний законопроект. Так, я свідомий того, що це буде тривати більше тижня. Можливо і два тижня буде тривати. Але я дуже розраховую на те, що всі народні депутати будуть проявляти добру волю при прийнятті виборчого кодексу. Я розраховую на те, що ми ще в межах цієї сесії, тобто, до 14 липня зможемо ухвалити виборчий кодекс", - заявив Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше сьогодні, за словами Парубія, парламент зможе почати розгляд виборчого кодексу на наступному пленарному тижні. Так, спікер доручив профільному комітету підготувати виборчий кодекс до розгляду в залі.

Він зазначив, що на цьому пленарному тижні Рада не встигне почати розгляд кодексу через відсутність рішення профільного комітету.

Нагадаємо, раніше нардепи відмовилися голосувати за законопроекти президента Володимира Зеленського, зокрема за законопроект про вибори і державні закупівлі.