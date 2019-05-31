Парубій прокоментував стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Ради зазначив, що у ході зустрічі домовленостей про відкриті списки досягнуто не було

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами фракцій не було досягнуто домовленості про відкриті списки. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що дуже прикро, коли президентство починається з антиконституційних указів.

"Домовленостей про відкриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І те, що було заявлено про домовленість з головами фракцій про відкриті списки - це відверта неправда. Дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів. Починається з неправди. Це може прочитати будь-яка людина. Переважаюча більшість фракцій виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана про те, що необхідно зробити закриті списки", - заявив Парубій.

Нагадаємо, Адміністрація президента опублікувала повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом ВР та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулася 21 травня 2019 року.

Так, 21 травня відбулася зустріч Зеленського і лідерів фракцій, на якій обговорювалися питання парламентських виборів і скорочення кількості депутатів. Тоді сторони домовилися про дату виборів - 21 або 28 липня.

Відзначимо, в ході цієї зустрічі Зеленський попросив спікера Ради Андрія Парубія провести позачергове засідання для голосування його законопроектів про вибори і державні закупівлі. Рада провела засідання, але законопроекти президента не поставила навіть на порядок денний.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови у Верховній раді 20 травня оголосив про розпуск парламенту.