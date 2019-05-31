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Парубий прокомментировал стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций

Новости » Политика    31.05.2019 - 11:51
Парубий прокомментировал стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Рады отметил, что в ходе встречи договоренности об открытых списках не были достигнуты

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами фракций не была достигнута договоренность об открытых списках. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что очень жаль, когда президентство начинается с антиконституционных указов.

"Договоренность об открытых списках на совещании не была достигнута. Никакая. И то, что было заявлено о договоренности с председателями фракций об открытых списках - это откровенная ложь. Очень жаль, когда начинается президентство с антиконституционных указов. Начинается с неправды. Это может прочитать любой человек. Преобладающее большинство фракций выступило за открытые списки и не давали подтверждение на идею Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки", - заявил Парубий.

Напомним, Администрация президента опубликовала полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством ВР и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019 года.

Так, 21 мая состоялась встреча Зеленского и лидеров фракций, на которой обсуждались вопросы парламентских выборов и сокращения количества депутатов. Тогда стороны договорились о дате выборов - 21 или 28 июля.

Отметим, в ходе этой встречи Зеленский попросил спикера Рады Андрея Парубия провести внеочередное заседание для голосования его законопроектов о выборах и публичных закупках. Рада провела заседание, но законопроекты президента не поставила даже на повестку дня.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая объявил о роспуске парламента.

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