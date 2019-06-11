Парубій не надав КСУ список депутатів коаліції

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд направив спікеру Ради листа з проханням надати перелік

Голова Верховної ради Андрій Парубій не надав Конституційному суду України список депутатів, які входили до складу коаліції після 18 лютого 2016 року. Про це заявив суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кривенко зазначив, що КСУ направив листа голові парламенту, в якому просив надати список депутатів коаліції.

"Під час підготовки матеріалів справи до розгляду з метою забезпечення об’єктивного розгляду справи… було направлено запит до голови ВР з проханням надати список депутатів, які сформували коаліцію, склад ради коаліції, інформацію про зміни в складі в коаліції, заяви про вихід із коаліції депутатських фракцій…", - заявив Кривенко.

Суддя наголосив, що голова Верховної ради не надіслав КСУ запитані матеріали та списки депутатів.

"Голова Верховної ради Андрій Парубій надав запитувані матеріали за виключенням: інформації про зміни у складі коаліції у зв’язку із виходом з неї депутатських фракцій "Самопоміч", фракції Радикальної партії та політичної партії об'єднання "Батьківщина"; матеріали діяльності Ради коаліції за період з 18 лютого 2016 року по теперішній час; список депутатів, які входили до депутатських фракцій, що були у складі коаліції після 18 лютого 2016 року. Наголошую, ці матеріали не були надіслані на адресу КСУ", - підкреслив він.

Нагадаємо, 17 травня Парубій оголосив про вихід фракції "Народний фронт" з коаліції. Спікер ВР підкреслив, що протягом одного місяця у Раді повинна бути сформована нова коаліція.

Як писало РБК-Україна, разом з тим у ході своєї інавгурації президент Володимир Зеленський розпустив про розпуск парламенту. Конституційність його указу була оскаржена в КСУ. Сьогодні суд проводить перше засідання з розгляду конституційності указу Зеленського про розпуск парламенту.