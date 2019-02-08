Парубій підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні

Закон переданий на підпис президенту

Спикер Верховной рады Андрей Парубий 8 февраля подписал законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу парламента.

Так, глава ВР во время интервью телеканалу "Рада" подписал закон и передал на подпись президенту.

"Я не сомневаюсь, что президент поддержит нашу депутатскую инициативу, и в ближайшие дни закон вступит в силу", - отметил Парубий.

В частности, законом предусмотрено законы "О выборах президента", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" дополнить соответствующими нормами. Предусмотреть, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Кроме того, предусматривается установить, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Напомним, в четверг Рада поддержала данный закон за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, Россия не будет направлять своих представителей в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборы 2019 в Украине.