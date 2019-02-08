Парубій підписав закон про заборону росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон переданий на підпис президенту

Спікер Верховної ради Андрій Парубій 8 лютого підписав законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу парламенту.

Так, голова ВР під час інтерв’ю телеканалу "Рада" підписав закон і передав на підпис президенту.

"Я не маю сумніву, що президент підтримає нашу депутатську ініціативу, і у найближчі дні закон вступить в силу і набуде чинності", - зазначив Парубій.

Зокрема, законом передбачено законами "Про вибори президента", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" доповнити відповідними нормами. Передбачити, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаною ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Крім того, передбачається встановити, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) РФ; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені Росією.

Нагадаємо, у четвер Рада підтримала цей закон за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, Росія не направлятиме своїх представників у спостережній місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) на вибори 2019 Україна.