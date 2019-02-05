Парубій визначив головні пріоритети Ради на десяту сесію

Найпершим пріоритетом для Ради є питання нацбезпеки та оборони

Среди главных приоритетов новой десятой сесии Верховной рады - принятие ряда законов в сфере нацбезопасности, закона о языке, а также нового избирательного кодекса. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом, по словам главы ВР, первым приоритетом для парламента является нацбезопасность и оборона.

"Хочу определить главные приоритеты как глава ВРУ. Конечно, приоритет номер 1 - это национальная безопасность и оборона. Во время российской агрессии - это те вопросы, которые должны объединять весь зал и неудивительно, что наша первая неделя сессии начинается с блока безопасности и обороны. Я хотел бы отметить, что один законов по безопасности, которые мы должны принять на этой сессии - закон об украинском языке", - заявил Парубий.

Спикер отметил, что не менее важным приоритетом парламента является принятие изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и ЕС.

"Считаю приоритетной задачей обеспечение приоритетного курса Украины к членству в НАТО и ЕС. Этот вопрос будет стоять не когда-то, а уже послезавтра - в четверг. Я надеюсь, что весь зал и все украинские европейские силы поддержат это решение", - добавил он.

Парубий напомнил, что украинскому парламенту нужно принять еще целый ряд евроинтеграционных законов. А уже в этот четверг Рада должна рассмотреть вопрос завершения декоммунизации и переименовать Днепропетровскую область.

"Я хочу подтвердить свое постоянное убеждение, что мы должны пройти избирательный кодекс, несмотря на то, какой это объемный и важный документ. Как только будет решение комитета, я буду предлагать безотлагательно перейти к рассмотрению избирательного кодекса. Еще одна из задач - это законы по реформе парламента, чтобы сделать более эффективной работу Верховной рады", - добавил он.

Напомним, спикер Верховной рады во вторник, 5 февраля, открыл первое пленарное заседание десятой сессии парламента.

Как писало РБК-Украина, Парубий прогнозирует, что на следующей пленарной неделе нардепы рассмотрят "языковой закон" - законопроект о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении.

Добавим, в этот четверг, 7 февраля, Рада должна принять изменения в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейский союз и НАТО.