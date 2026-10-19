Партнеры снова не предупредили. РФ за ночь повредила более 10 энергообъектов, - Зеленский

Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь и снова не было предупреждения от партнеров", - заявил Зеленский.

В общей сложности россияне применили 16 баллистических ракет. По словам президента, это была целенаправленная атака против Киева и Киевщины.

Также Россия запустила более двухсот дронов разных типов, в том числе реактивные "Шахеды". Они летели от Харьковщины и Днепровщины до Волыни, Ровенщины и Одесщины.

Мишенью снова была энергетика и инфраструктура. Однако повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома, рассказал Зеленский.

"К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным и близким. Людям, получившим ранения, оказывается помощь", - сказал президент.

Ночью и утром Россия атаковала энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Одесской и Ровенской областях.

Только за одну эту ночь повреждено более 10 объектов энергетической инфраструктуры . По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света. Ремонтные бригады работают на местах.

Что президент сказал о партнерах

"Украина никогда не хотела этой войны, и мы восприняли положительно буквально каждую попытку партнеров завершить эту войну достойно, на каждое предложение прекращения огня был наш положительный ответ", - подчеркнул Зеленский.

Ответом России снова и снова есть баллистика, "Шахеды" и убийства, подчеркнул он. По его словам, глава Кремля не хочет не только завершения войны, но и каких-либо шагов для снижения напряжения. Каждый из партнеров лично сталкивался с этим, когда слышал отказ от России.

Президент призвал называть вещи своими именами.

"Называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать жизнь", - подчеркнул он.

Также он добавил, что когда поставки ракет для украинского ПВО блокируются, а Россия получает ослабление или отсрочку санкций, это отрицание реальности от партнеров.

"В реальности война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, российское желание эту войну затягивать. Спасибо всем, кто признает реальность и помогает Украине!" – подытожил президент.

Напомним, Россия атаковала Киев баллистикой, крылатыми ракетами и дронами с вечера 18 октября.

По данным ГСЧС, погиб человек и еще восемь пострадали, повреждена станция метро и жилой многоэтажный дом.