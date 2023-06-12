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Партнеры выстраивают консенсус, что Россия подорвала Каховскую ГЭС, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны-союзники Украины все еще выстраивают консенсус в том, что именно Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам министра, у западных партнеров нет сомнений в том, что подрыв Каховской ГЭС осуществила не Украина. В то же время Россия виновата в любом случае, поскольку этот теракт является результатом агрессии против нашей страны.

"Планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану - это все еще не установлено. Тут сохраняются разные мысли. Но то, что это дело рук России, тут выстраивается консенсус", - добавил Кулеба.

Глава МИД также уточнил, что западные СМИ совершили ошибку, когда начали "распределять ответственность" за подрыв Каховской ГЭС между Украиной и Россией. Это нанесло большой вред правде про этот теракт.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты решили подорвать заминированную Каховскую ГЭС. Это привело к разрушению дамбы, в результате часть населенных пунктов Херсонской области оказалась под водой.

Пропаганда Кремля начала цинично обвинять в теракте Украину. Они заявляли о якобы ракетном ударе ВСУ по дамбе. Такая версия врага не выдержала критику, поскольку различные эксперты, в том числе по инженерному делу, утверждали, что ракетная атака не может вызвать подобные разрушения.

Более детально о теракте россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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