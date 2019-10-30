Партнера Джуліані зобов'язали свідчити щодо фінансування кампанії Трампа

Партнер особистого адвоката американського президента Лев Парнас повинен дати свідчення під присягою щодо фінансування президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Про це йдеться в рішенні Федерального судді в штаті Флорида, передає "Радіо Свобода".

Як повідомляється, судове рішення, ухвалене 29 жовтня, є частиною справи про стягнення 510 тисяч доларів з американського бізнесмена Парнаса, який напередодні з ще трьома особами був звинувачений в порушенні фінансування кампанії Трампа.

За словами обвинувачення, Парнас, та його партнер Ігор Фруман лобіювали американських політиків, з метою усунення посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Також прокурори стерджують, що бізнесмени приховували джерела пожертвувань, перерахованих на рахунки республіканців, відмиваючи іноземні гроші.

Також Фрумана та Парнаса підозрюють у нібито допомозі особистому адвокату глави Білого дому Руді Джуліані з пошуку в Україні інформації, яка б компрометувала головного політичного опонента Трапма - Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США визнав невинними у фінансових злочинах двох спонсорів передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа - Лева Парнаса та Ігора Фрумана. Напередодні суд виправдав ще двох фігурантів справи.

Як відомо, американських бізнесменів Фрумана та Парнаса заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.