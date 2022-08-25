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Партизани підняли український прапор над окупованими містами (відео)

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Маріуполь, Четвер 25 серпня 2022 11:14
Партизани підняли український прапор над окупованими містами (відео) Фото: партизани підняли український прапор над окупованими містами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Партизани підняли український прапор над окупованими містами. Таким чином, рух опору привітав українців з Днем Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГУР Міноборони України.

Унікальні кадри були зняті 24 серпня в Маріуполі, Херсонській та Харківській областях.

У ГУР зазначили, що партизани ведуть невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення українських земель.

"Рух опору передає привітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донбасу, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі, тимчасово захопленому російськими військами, один з окупантів просто на вулиці чіплявся до дівчинки, і намагався її зґвалтувати. Підлітка врятували партизани, які ліквідували інтервента-педофіла.

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