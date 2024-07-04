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Партизаны нашли склады ракет Х-22 в Ленинградской области (фото)

Фото: партизаны нашли склады ракет Х-22 в Ленинградской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска хранят ракеты на складах в Ленинградской области. Партизаны провели разведку ракетных хранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наш агент разведал место хранения ракет Х-22 для Ту-22М3. Эти ракеты доставляются на аэродром Сольцы в Новгородской области для российских бомбардировщиков, используемых в атаках на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По данным "АТЕШ", именно на аэродроме Сольцы не так давно ГУР вывел из строя три таких самолета.

"Возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, на которой транспортируются боеприпасы и для других видов вооружения. Детальная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана Силам обороны Украины", - добавили партизаны.

 

 

Использование ракет Х-22 в Украине

Для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

До недавнего времени ПВО не могла сбивать ракеты Х-22. Но во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля, ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.

При этом, Россия модернизировала ракеты Х-22, придав им большую точность и увеличила дальность, переформатировав в Х-32.

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