Партизаны нашли секретный склад россиян под Симферополем (фото)

Секретный склад россиян находится в селе Мазанка Симферопольского района. Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Вход в склад оккупанты укрепили ракушником. У главного входа располагается палатка с личным составом.

По данным партизан, на въезде в село установлены посты военной полиции. Силовики проверяют машины гражданских.

"Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана - ожидаем результатов", - говорится в сообщении.

Фото: партизаны нашли секретный состав россиян под Симферополем (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты перекидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Утром 4 октября в Крыму тоже слышали взрывы. Они прозвучали в районе Красноперекопска на севере полуострова.