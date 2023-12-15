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Партизаны нашли новые места размещения техники РФ в Крыму (видео)

Фото: партизаны нашли новые места размещения техники РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили места размещения техники и личного состава оккупантов в Джанкое и районе (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"На окраине поселка Новостепное была замечена различна техника оккупантов, в основном это КамАЗ и БТР. Вся техника разбросана по полю, и никакая охрана не ведется", - говорится в сообщении.

Также в Джанкое располагается база оккупантов, на которой так же была разного рода техника.

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска устроили в Джанкое место дислокации техники и живой силы. Через Джанкой постоянно россияне перебрасывают как мобилизированных, так и технику. При этом, здесь сосредоточены сразу несколько баз россиян разного назначения. Например, в  конце октября партизаны обнаружили крупное место дислокации оккупантов в районе Джанкоя. Объект хорошо охраняется и окружен оборонными сооружениями.

В тоже время, у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

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Крим