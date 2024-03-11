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Партизаны зафиксировали радиолокационную станцию оккупантов в Джанкое (фото, видео)

Фото: партизаны зафиксировали радиолокационную станцию оккупантов в Джанкое (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

Партизаны обнаружили радиолокационную систему, которую оккупанты буксировали на тягачах в сторону военного аэродрома.

"РЛС 9С19 "Имбирь" - советская самоходная радиолокационная станция секторного обзора из состава ЖРС "С-300В". Именно она собирает данные о воздушных целях и передает их на командные пункты войск ПВО российской армии. Является очень важным элементом вражеской ПВО", - объясняют в "АТЕШ".

Согласно видео, техника попала в ДТП и некоторое время оставалась на месте. Партизаны проследили за перемещением данной РЛС и указали ее точные координаты на военном аэродроме.

"Очень символично, что на технике висит бело-сине-белый флаг. Мы действуем, чтобы Россия стала безопасной для ее соседей. Осуществить это можно только свергнув российскую армию и выгнав ее из Украины", - подытожили в "АТЕШ".

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском.

А в начале марта в оккупированной Феодосии на востоке Крыма был уничтожен нефтепровод захватчиков.

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