Партизаны зафиксировали прибытие большого количество оккупантов в Крым (фото)

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, не впервые перебрасывают значительные ресурсы во временно оккупированный Джанкой.

Кроме того, в прошлом году сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. По этой причине в конце октября 2023 года в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

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