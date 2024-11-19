Партизаны зафиксировали перемещение россиянами установки "Мста-С" в Краснодарском крае

"Наши агенты обнаружили срочный переброс самоходных артиллерийских установок из Новороссийска", - пишут в "АТЕШ".

По мнению партизан, за неимением техники российские военные расконсервируют установки, ранее находившиеся в резерве для южных участков фронта. Их опрокидывают на самые горячие участки боевых действий в Донецкой и Курской областях.

Фото: партизаны зафиксировали перемещение россиянами установки "Мста-С" (t.me/atesh_ru)

Также партизаны зафиксировали опрокидывание северокорейских САУ и начало подготовки российских военных для их использования.

"Подобные действия свидетельствуют о критическом дефиците артиллерии на фронте у оккупантов. Успешные удары украинских сил по складам с боеприпасами лишь усугубляют их проблемы на отдельных участках фронта", - говорится в сообщении.

"Мсто-С"

"Мста-С" – советская 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1970-х годах. Она предназначена для уничтожения вражеских позиций, поддержки наземных подразделений и поражения бронетехники. Способна вести огонь на расстояние до 30 км, используя специальные снаряды.

Главным преимуществом "Мста-С" является ее высокая мобильность благодаря гусеничному шасси, обеспечивающему быстрое движение по разным типам местности. Эта гаубица до сих пор находится на вооружении в ряде стран, продолжающих использовать советские артиллерийские разработки.