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Партизаны установили координаты зенитной установки россиян в Крыму

Севастополь, Понедельник 18 декабря 2023 00:51
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Партизаны установили координаты зенитной установки россиян в Крыму Фото: партизаны проследили за размещением зенитной установки россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты украинского и крымскотатарского партизанского движения "АТЕШ" проследили за перемещением зенитной установки во временно оккупированном Севастополе. Захватчики усилили ею воздушную оборону для отражения атак ВСУ по объектам на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу движения в Telegram.

Всю уходящую неделю агенты "АТЕШ" наблюдали и фиксировали перемещение средств ПВО/ПРО в Севастополе. По данным партизан, цель оккупантов - попытка подавить удары Сил обороны Украины, которые с ювелирной точностью наносятся по военным объектам в Крыму.

"Нам известно, что зенитную установку переместили по Камышовому шоссе в сторону Казачьей бухты, где дислоцируется 810 бригада морской пехоты. Координаты: 44.570850, 33.420507", - отмечается в сообщении.

Партизаны также опубликовали фото установки и карту с меткой ее актуального расположения.

Фото: Telegram-канал АТЕШ (https://t.me/atesh_ua/2955?single)

Активность партизан в РФ и на временно оккупированных территориях Украины

В субботу, 16 декабря, агенты "АТЕШ" сообщили, что тщательно наблюдают за территорией главного управления Росгвардии в Москве и собирают информацию об объекте.

Также партизаны "АТЕШ" обнаружили места российской техники и оккупантов в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Ранее партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции оккупантов.

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