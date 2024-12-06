Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступательную операцию в Курской области. Российские войска в последнее время предпринимают большое количество усилий, чтобы выбить ВСУ из региона.

И несмотря на то, что, по данным СМИ, Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области, военные успешно отражают штурмы оккупантов на этом плацдарме.

Добавим, что буквально 6 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказывая о потерях украинской армии во время наступления в России, уточнил, что потери Украины на Курском направлении фактически вдвое меньше, чем у оккупантов.

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