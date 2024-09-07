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Партизаны обнаружили замаскированный командный пункт РФ в Донецкой области (фото)

Фото: партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области. Вход в него для большей маскировки оборудован через сарай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Наш агент провел разведку мест дислокации российских оккупационных войск, в ходе которой был обнаружен командный пункт 7-й артиллерийской бригады ВС РФ в населенном пункте Евгеновка", - говорится в сообщении.

На территории командного пункта было зафиксировано значительное количество антенн, что свидетельствует о развернутой системе связи и передачи данных.

"Вход в здание осуществляется через сарай, что указывает на попытку скрыть реальное назначение объекта", - добавляют в "АТЕШ".

 

Партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области (t.me/atesh_ua)

 

Ситуация на фронте

По данным на 7 сентября на фронте произошло 187 боевых столкновений. В частности, самыми "горячими" были Покровское и Кураховское направления.

При этом, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ недавно восстановили ранее утраченные позиции под Покровском. В частности, как пишет Forbes, ВСУ контратакуют под Покровском.

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