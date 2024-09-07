Партизаны обнаружили замаскированный командный пункт РФ в Донецкой области (фото)

"Наш агент провел разведку мест дислокации российских оккупационных войск, в ходе которой был обнаружен командный пункт 7-й артиллерийской бригады ВС РФ в населенном пункте Евгеновка", - говорится в сообщении.

На территории командного пункта было зафиксировано значительное количество антенн, что свидетельствует о развернутой системе связи и передачи данных.

"Вход в здание осуществляется через сарай, что указывает на попытку скрыть реальное назначение объекта", - добавляют в "АТЕШ".

Партизаны обнаружили командный пункт РФ в Донецкой области (t.me/atesh_ua)