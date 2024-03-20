Партизаны обнаружили оккупантов в Геническе, которые скрываются среди гражданских (фото)

"Агенты нашего движения рассказали нам о том, что в Геническе, Херсонской области, российские военные пытаются ходить по городу без шевронов, а некоторые специально переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не могли идентифицировать как военных", - отмечают партизаны.

Как объясняют в "АТЭШ", все эти действия обусловлены ростом партизанского движения в городе.

"Таким образом, они пытаются максимально себя защитить от нас. Но мы знаем о них все и продолжаем их ликвидацию", - отмечает украинское движение сопротивления.