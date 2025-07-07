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Партизаны разоблачили скопление войск и техники РФ в Мелитополе: данные передали ВСУ

Иллюстративное фото: партизаны разоблачили скопление войск и техники РФ в Мелитополе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Партизаны разоблачили активное сосредоточение российских войск в Мелитополе. Наблюдается прибытие живой силы, техники и вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", в районе Мелитополя размещены подразделения 61-й бригады морской пехоты, 28-го мотострелкового полка, резервные части 81-го самоходного артиллерийского полка 70-й мотострелковой дивизии, а также 337-го десантно-штурмового полка.

Подразделения усилены свежими контрактниками и насильно мобилизованными с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Вся информация уже передана Силам обороны Украины. Работа по выявленным целям будет продолжена. Жители Мелитополя, присылайте информацию о передвижении и дислокации техники и живой силы противника", - пишут партизаны.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь был оккупирован российскими войсками в конце февраля 2022 года во время масштабного вторжения РФ. Несмотря на статус "тылового" города, там регулярно раздаются взрывы, поражающие склады и технику оккупантов.

В частности, недавно в Мелитополе разведчики взорвали военный поезд россиян. Таким образом удалось нарушить логистику оккупантов.

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Война в УкраинеМелитополь