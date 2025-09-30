ua en ru
Партизаны отследили "Редут-2УС": на Запорожском направлении уничтожен комплекс связи РФ

Россия, Вторник 30 сентября 2025 08:50
Партизаны отследили "Редут-2УС": на Запорожском направлении уничтожен комплекс связи РФ Иллюстративное фото: на Запорожском направлении уничтожен комплекс связи РФ (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили подвижный комплекс связи П-260Т "Редут-2УС". Данные были переданы украинским военным, которые уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" из 108-го десантно-штурмового полка обнаружили подвижный комплекс связи П-260Т "Редут-2УС". Информация о его местонахождении была оперативно передана Силам обороны Украины, в результате чего комплекс был успешно уничтожен", - подписано фото.

Отмечается, что это происходило на Запорожском направлении. Данная система обеспечивала российское командование защищенными каналами радиосвязи и передачей боевых приказов.

П-260Т "Редут-2УС"

П-260Т "Редут-2УС" - многоцелевой мобильный телекоммуникационный комплекс армейского уровня, предназначенный для построения широкополосных и многоканальных линий связи. А также для передачи цифровой информации на скоростях от нескольких до более сотни Мбит/с, организации телефонной, дата- и видеосвязи и подключения к автоматизированным системам управления.

Эта система состоит из нескольких машин (системное решение на нескольких шасси, в составе пяти машин в типовой конфигурации), имеет антенные модули на базе КАМАЗ и используется для долговременных, армейских (не ротных/бригадных) каналов связи и координации подразделений.

Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.

