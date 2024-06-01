Партизаны отследили перемещение огневых мобильных групп РФ в Крыму (фото, видео)

"Агенты "АТЕШ" ежедневно отслеживают перемещение мобильных огневых групп по Крыму. На этот раз мы зафиксировали одну из таких групп в Симферополе", - говорится в сообщении.

По данным партизан, основной их задачей является сбитие украинских БПЛА.

"Рашисты еще не знают, но их техника выйдет из строя в самый неожиданный момент", - добавил "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Временно оккупированный Крым Россия активно использует для военных целей. В частности, для переброски живой силы и техники на линию фронта.

В середине мая Минобороны Британии рассказывало, что успешные атаки Украины на Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове.

Напомним, российская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму попала под обстрел в середине мая.