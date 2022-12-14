Партизаны стали "ключом" в освобождении Херсона. СМИ узнали, как работало подполье

По словам украинских военных, базирующаяся в Херсоне группа украинских партизан сделала шпионаж за оккупантами частью своей повседневной жизни, сыграв ключевую роль в руководстве украинскими точечными ударами, которые в конечном итоге вынудили Москву покинуть Херсон.

Они следили за дорогами, ведущими в город, смотрели видео с уличных камер, направленных на ключевые перекрестки, и выезжали на велосипедах в поля, притворяясь, что пасут скот, наблюдая за российскими войсками.

За такие действия партизаны скоро стали мишенью. ФСБ России проводила обыски в их домах и домах их родственников. Некоторые из них арестованы по обвинению в шпионаже.

Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в интервью, что партизаны, подобные херсонским, будут помогать Украине в продолжающейся кампании по возвращению удерживаемых Россией территорий.

"Так будет и в Донецке, и в Луганске, и везде", - сказал он, имея в виду восточные районы, оккупированные Москвой. - Наши парни и девушки повсюду".

Издание узнало несколько случаев помощи партизан ВСУ.

Так, херсонская группа в Telegram Ruzzians Go Home была создана на следующий день после вторжения России в Украину. По словам участников, в группе было около 20 человек. После того как Россия отключила в городе связь и интернет, они использовали российские SIM-карты и VPN. Двое из них были украинскими разведчиками, которые проверяли изображения и координаты, отправленные в группу, и передали их военным командирам, а те предупредили офицеров в Киеве, уполномоченных отдать приказ о нанесении удара.

В Чернобаевке под Херсоном один партизан целыми днями дежурил из своей квартиры за окрестными дорогами. Через три дня после начала войны Александр, айтишник и член группы, получил изображения военной техники на дороге возле аэропорта под Херсоном. Он отправил координаты группе.

На следующее утро командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео, со взрывом техники оккупантов возле аэропорта. "Добро пожаловать в ад!" - написал тогда генерал.

Андрей, украинский разведчик, который собирал информацию из группы, сказал, что работа партизан была "огромной помощью".

"Эти люди видели, как движутся российские танки, видят, куда солдаты ходят обедать, где устраивают вечеринки, где стирают белье, и делятся этой информацией с нами, - сказал сотрудник службы безопасности, знакомый с работой партизан. - Без них наша армия ничего бы не знала".

Военным обычно требовалось около 15 минут, чтобы действовать по наводке - меньше, если был обнаружен российский "Бук" или другая система ПВО, являющаяся приоритетной целью.

По словам Андрея, фото или видео, присланные партизанами, рассматривались как свидетельство российской позиции, если сообщались координаты, то военные провіряли цель, иногда используя беспилотники.

Максим, авторемонтник, который также был членом группы, трижды ездил в оккупированный Крым с российским офицером, чью машину он помогал чинить в Херсоне. Все это время Максим собирал ценную информацию для украинских военных.

По дороге Максим принимал успокоительные. "Это было очень напряженно", - поделился он. Когда они прибыли в крымский город Симферополь в третий рейс, его пригласили выпить с тремя российскими офицерами. Он передал детали разговора, которые помогли военным подтвердить, что многие российские войска живут не в городе Херсон, а в Тарасовке, расположенной южнее.

"Мы разговаривали перед каждой поездкой, чтобы обсудить, что нам нужно, - сказал Андрей. - Он нам очень помог".

Игорь Котелевич, тамада, рассказал, что входил в группу из 10 человек, которая закладывала взрывчатку под машины российских офицеров в Херсоне. "Полиция бежала из города, поэтому мы взяли ситуацию в свои руки", - сказал он.

28 марта сотрудники ФСБ пришли домой к одному из членов и арестовали его. Вскоре после этого были арестованы еще двое участников группы Telegram.

"Мы сразу заподозрили, что кто-то из нашей группы доносит нас", - сказал Александр.

Участники очистили свои журналы чата с теми, кто был задержан, и ввели новое правило: каждое утро каждый участник должен был отправлять видео о себе дома, чтобы доказать, что его не задерживали. Любой, кто не пришлет видео, будет немедленно удален из группы.

Один участник был удален после того, как ФСБ арестовала его, но через несколько дней он разослал собственное видео напрямую некоторым участникам группы, попросив их снова добавить его в чат Telegram.

На ролике он запечатлен сидящим за столиком со стаканом воды, его лицо слегка опухло, в трясущейся руке зажженная сигарета. За обшарпанным столом была бежевая стена, а в углу металлическая дверь. Мужчина сказал, что пошел навестить бабушку, оставив телефон дома.

"Было видно, что он сидит в каком-то следственном изоляторе", - сказал Александр. Он и другие решили не восстанавливать мужчину в группе.

Через десять дней сотрудники ФСБ пришли в дом родителей Александра в Херсоне и обыскали его. Александр к тому времени приобрел поддельные документы, удостоверяющие личность, и остановился в квартире друга. Его жена и дочь уехали в апреле во Францию.

С помощью поставленных США реактивных систем залпового огня Himars Украина начала наносить удары по стратегическим мостам в городе и другим ключевым целям, которые Россия использовала для пополнения запасов войск. Вскоре после этого наземное наступление отвоевало участок земли в восточной части Херсонской области.

Один из членов группы Telegram был техническим специалистом, который перехватывал российские сообщения и редактировал их, удаляя белый шум. Перехваты дали украинским войскам заблаговременное предупреждение об атаках и облегчили определение местоположения российской артиллерии.

В некоторых перехваченных звонках, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal, российские солдаты сообщают координаты артиллерийских ударов по украинским позициям. "Откроем через две-три минуты. У нас проблемы с зарядкой ствола", - говорит один солдат.

Позже в записи были слышны панические голоса россиян, которые попали под обстрел и задавались вопросом, как были обнаружены их позиции.