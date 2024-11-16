Партизаны разведали судостроительный завод в России (фото)

Разведка партизан в России

Партизаны не впервые проводят разведку в России на объектах, свяязанных с обеспечением военного комплекса оккупантов.

Например, в сентябре партизаны провели разведку одного из российских заводов в Нижегородской области. Он стратегически важен для ПВО оккупантов. А в июле - "АТЕШ" разведал Иркутский завод полимеров (Россия). На нем производятся детали для военной техники.

Отметим, что часто для разведки таких объектов партизаны привлекают агентов из числа российских солдат или российского гражданского населения.

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