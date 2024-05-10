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Партизаны разведали стоянку российской техники в Крыму (фото)

Иллюстративное фото: в Крыму партизаны разведали местобазирование россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны провели разведку неподалеку от Гвардейского в оккупированном Крыму и обнаружили там технику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Наши агенты разведали местонахождение нефтебазы и стоянки военной техники в Гвардейском, Симферопольский район", - пишут партизаны.

По их данным, в оккупированном Крыму осталось совсем мало российской техники. Были обнаружены машины связи, техника перевозки нефтепродуктов и КАМАЗы для перевозки личного состава. Россияне охраняют всю территорию и вводят патрули. Однако те не особенно внимательны к окружающей среде.

 

Партизаны отмечают, что в настоящее время нефтебаза на полуострове полностью целая, что дает новую цель для будущего поражения.

"Проблемы с топливом и техникой у окупантов ощутимо заметны, как на полуострове, так и на других оккупированных территориях. Особенно, когда фактически каждый день, СОУ поражает НПЗ даже в отдаленных уголках РФ", - говорится в сообщении.

Партизаны в Крыму

В оккупированном Крыму все чаще стали действовать партизаны. Они следят за техникой россиян и их перемещением. Именно благодаря деятельности партизан в Крыму удалось нанести ряд ударов по стратегическим объектам россиян.

В частности, ВСУ ударили ракетами по военному аэродрому в Джанкое и еще ряде объектов захватчиков недавно.

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