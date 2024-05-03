Партизаны разведали систему обороны окупантов в районе Джанкоя и указали точные кооридинаты

Партизаны зафиксировали и провели анализ действий оккупантов неподалеку от села Смарагдово в Джанкойском районе. Таким образом, им удалось выявить систему обороны противника, которая состоит из целого комплекса методов и действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Вся местность обставлена дневными и ночными камерами, военными с оружием, машинами в укрытиях и военными группами по быстрому реагированию", - говорится в сообщении.
Как отмечают представители движения сопротивления, каждые 2 часа российские патрули совершают тщательный обход местности, опасаясь проникновения СОУ. В частности, проверяют не только сельские дороги и территорию у "зубов дракона", но и прочесывают лесную местность.
В то же время в "АТЕШ" отметили точные координаты объекта системы обороны РФ:
Партизаны подчеркивают, что, несмотря на временную, частично доминирующую ситуацию окупантов на передовой, они все равно готовятся к будущей обороне городов на полуострове.
"Они прекрасно понимают, что им придется рано или поздно обороняться не только от СОУ, но и от наших людей в Крыму. Крым будет деоккупирован, и это неизбежно!", - подчеркнули в "АТЕШ".
Следует заметить, что россияне превращают Крым в свою военную базу. Полуостров выступает для оккупантов логистическим хабом, который поддерживает оккупантов на юге Украины.
Однако, несмотря на это, украинским защитникам удалось провести ряд удачных операций в Крыму. Так, в ходе серий атак были уничтожены вражеские корабли, нефтебазы, пункты управления и т.д.
В частности, в апреле украинские воины нанесли удары по военному аэродрому в Джанкое. Как сообщили в ГУР, тогда были уничтожены средства ПВО врага, а также поражен пункт управления оккупантов.
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