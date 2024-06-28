Партизаны нашли место базирования С-400 россиян на мысе Фиолент в оккупированном Крыму (фото)

По данным партизан, они обнаружили место, где россияне хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

"Это 17-й арсенал Черноморского флота - основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы", - пишет "АТЕШ".

Там отметили, что партизанам удалось раскрыть расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих данный объект. При этом данные уже были переданы в "правильные руки".

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