RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны нашли место базирования С-400 россиян на мысе Фиолент в оккупированном Крыму (фото)

Иллюстративное фото: С-400 в Крыму нашли партизаны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили место размещения большого количества вооружений, военной техники, системы С-400 и радиолокационную станцию на мысе Фиолент в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным партизан, они обнаружили место, где россияне хранят свои ракеты, торпеды, около 40 типов мин, а также разные боеприпасы к стрелковому оружию.

"Это 17-й арсенал Черноморского флота - основной тактический состав Севастопольской военно-морской базы", - пишет "АТЕШ".

Там отметили, что партизанам удалось раскрыть расположение мест открытого хранения, бункеров и точек размещения ПВО, прикрывающих данный объект. При этом данные уже были переданы в "правильные руки".

Подробно о том, чем для россиян важны установки С-400 - читайте в материале РБК-Украина.

Фото: С-400 в Крыму нашли партизаны (t.me/atesh_ru)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымпартизаны