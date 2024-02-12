"Наши агенты выполнили комплекс действий в Ейске. В первую очередь, мы провели разведку аэродрома", - говорится в сообщении.

Как уточнили партизаны, им удалось узнать точное количество воздушных суден и размещение складов с ракетным вооружением.

"Всю информацию передали Силам обороны Украины", - сообщили в "Атеш".

Также партизаны распространили по городу листовки с посланием для летчиков, которые совершают полеты на этих суднах.

Партизаны разведали аэродром в Ейске, который использует РФ для ударов по Украине (t.me/atesh_ua)

Что известно об аэродроме в Ейске?

Ейск - город на южном берегу Таганрогского залива, расположенный на юго-западе России. Со дня основания является морским портом. На его территории также расположен эродром совместного базирования. При аэродроме работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. На данный момент этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, так как используется оккупантами для атак по территории Украины.

Отметим, что этот аэродром не раз становился мишенью для ударов в связи с базированием на нем стратегической авиации РФ. Например, в феврале 2023 года в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы. А 17 октября 2022 года на жилой дом российского города Ейск упал военный самолет. Погибли более 10 человек.