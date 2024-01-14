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Партизаны раскрыли систему обороны россиян на восточном берегу Крыма (фото, видео)

Фото: партизаны обнаружили плотную систему обороны россиян на востоке Крыма (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны украинского и крымскотатарского движения "АТЕШ" обнаружили в северо-восточной части Крыма комплексную систему обороны российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

Разведчики выяснили, что вдоль бухты Ярылгач оборудована система укреплений. Пляж просто кишит военными - на каждых 100 метров на нем установлены посты, вдоль береговой линии разместили колючую проволоку, оборудовали огневые позиции и установили "зубы дракона".

"Один из агентов движения проследил за автомобилем военных и обнаружил, что военные разместились в заброшенном здании на берегу моря. Территория огорожена колючей проволокой и бетонными блоками. Координаты здания: 45.65286073145, 32.96674019258", - отмечается в сообщении.

 

Активность партизан во временно оккупированном Крыму

Украинские партизаны регулярно проводят вылазку на объекты российских захватчиков в Крыму.

Так, на днях партизаны обнаружили позиции оккупантов вблизи Евпатории. В них расположилась целая рота РФ с серьезной окопной системой.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.

Также партизаны организовали вылазку в тренировочный лагерь оккупантов РФ в Крыму.

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Крим