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Партизаны провели разведку в Крыму, обнаружили технику на железнодорожной станции

Фото: Партизаны провели разведку в Крыму, обнаружили технику на железнодорожной станции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Партизаны провели разведку в населенном пункте Азовское временно оккупированного Крыма. Обнаружили на железнодорожной станции военную технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар " АТЭШ ".

"На железнодорожной станции замечена военная техника, были обнаружены танки, артиллерийские орудия. Территория находится под постоянной охраной, а военная полиция проводит патрулирование", - пишет "АТЕШ".

В частности, во время разведки были обнаружены российские военные, которых позже вызвали и погрузили в пассажирские вагоны.

Координато места: 45.5879779, 34.5687513.

"Мы активно собираем информацию об окупантов и передаем ее СОУ. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы побороть диктаторский режим в Крыму", - добавили в "АТЕШ".

Фото: Азовское, Крым, 45.5879779, 34.5687513 (google maps)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. В частности нашим воинам помогают и партизаны, которые действуют на временно оккупированной территории.

Недавно подполье обнаружило на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим, что свидетельствует о возможной подготовке врага к масштабным военным операциям.

Также партизаны обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

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