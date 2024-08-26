RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны провели разведку дважды пораженного ВСУ российского НПЗ

Фото: партизаны собрали информацию для новых ударов по Туапсинскому НПЗ (t.me/atesh_ua)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны украинского движения "АТЕШ" провели сфотографировали местоположение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".

Агенты собрали всю необходимую информацию касательно попытки восстановить повреждения с последнего удара по заводу 17 мая. Была собрана вся информация о том, в каких резервуарах уже хранится топливо, а какие еще продолжают восстанавливать.

"Силам Обороны Украины передана вся информация для нанесения нового, более мощного удара по нефтяным мощностям противника. Ни одной капли топлива на фронт не попадет", - отмечается в сообщении.

 

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Удары по Туапсинскому НПЗ

В этом году украинские спецслужбы и военные дважды атаковали дронами-камкадзе нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Первая атака произошла 17 мая. Один из дронов спровоцировал пожар на территории предприятия.

Второй раз украинские БПЛА поразили НПЗ в ночь на 22 июля. Дроны повредили инфраструктуру завода, возник масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗВойна России против Украины