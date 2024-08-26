Партизаны провели разведку дважды пораженного ВСУ российского НПЗ

Агенты собрали всю необходимую информацию касательно попытки восстановить повреждения с последнего удара по заводу 17 мая. Была собрана вся информация о том, в каких резервуарах уже хранится топливо, а какие еще продолжают восстанавливать.

"Силам Обороны Украины передана вся информация для нанесения нового, более мощного удара по нефтяным мощностям противника. Ни одной капли топлива на фронт не попадет", - отмечается в сообщении.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)