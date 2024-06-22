Партизаны провели разведку аэродрома в Воронеже, где стоят Су-34 (фото, видео)

Партизаны провели разведку на аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Там россияне хранят Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Не так давно нашему движению удалось успешно внедрить агента в 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который располагается на аэродроме "Балтимор" в Воронеже", - говорится в сообщении.

На этом аэродроме, как отмечают партизаны, размещаются истребители-бомбардировщики СУ-34, которые наносят удары по Украине.

"В некоторых из них оккупанты теперь ждут сюрпризы", - говорят в "Атеш".