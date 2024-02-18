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Партизаны провели диверсию на железной дороге в Волгограде (фото)

Фото: партизаны провели диверсию в Волгограде (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Партизаны совершили диверсию на железной дороге в российском Волгограде. Это помешало логистике российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Один из агентов "Атеш" поджег релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде. Партизаны отмечается, что на время это остановило переброску военной техники.

"Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Данная станция - важный узел, через который военные составы идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", - говорится в сообщении.

"Атеш" не сообщает дату, когда произошла диверсия по безопасности агента.

 

Другие действия партизан

Напомним, недавно партизаны провели разведку действующей нефтебазы в оккупированном Севастополе. Базу используют россияне, она охраняется.

Также партизаны нашли подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Кроме того, там активно производят так называемые противотанковые "ежи".

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