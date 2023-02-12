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Партизаны просят информировать о скоплении российской техники в оккупированном Крыму

Фото: Партизаны просят информировать о скоплении российских войск в оккупированном Крыму (t.me/yellowribbon_ua)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымских партизан.

"Если вы видите большое скопление рашистской техники особенно в северном Крыму - присылайте в наш чат-бот их месторасположение с точными координатами и желательно с фото и с описанием количества техники, ее состоянием. Также важно фиксировать места дислокации личного состава оккупационной армии", - говорится в обращении.

Отмечается, что в целом любая военная активность и пассивность захватчиков в Крыму очень нужна, но как можно с точным описанием места и того, что там находится.

"Также мы знаем, что в Джанкойском районе оккупанты повсюду оборудовали ремонтные базы для своей техники, информация о них и их расположении тоже очень нужна. Спасибо, что от наших совместных действий зависит наша общая победа над оккупантами", - подытожили крымские партизаны.

Напомним, во временно оккупированном Крыму украинские партизаны ликвидировали двух сотрудников Росгвардии, автомобиль которых был взорван на пути в Симферополь.

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