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Партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве (фото)

Иллюстративное фото: Партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Партизаны движения "АТЕШ" наблюдают за Главным Управлением Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Агенты движения тщательно наблюдают за территорией главного управления Росгвардии в Москве. 

Партизаны добывают важную информацию о деятельности данного управления.

 Фото: партизаны наблюдают за главным управлением Росгвардии в Москве (t.me/atesh_ua/2937)

"Мы внимательно регистрируем активность вокруг управления, фиксируем движение персонала, а также осматриваем инфраструктуру и общий ритм работы", - сообщили партизаны.

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны усложняют пребывание оккупантов на захваченных территориях, выясняя, где расположены военные части, техника, склады боеприпасов. После передают информацию Силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны движения "АТЕШ" обнаружили места российской техники и оккупантов в Джанкое, во временно оккупированном Крыму.

К слову, агенты "АТЕШ" проникли в часть Росгвардии в Москве. Сняли фото и указали географические координаты части.

Также мы сообщали, что партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и выявили радиолокационные станции оккупантов.

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