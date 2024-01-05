RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму

Иллюстративное фото: партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны проникли в одно из самых боеспособных подразделений ВС РФ в Крыму. Там они уже совершили десятки диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "АТЕШ".

"Наши агенты более года работают в одном из наиболее боеспособных подразделений ВС РФ в Крыму – 810 бригаде морской пехоты. За это время мы провели десятки успешных диверсионных действий и передали множество информации. Мы пережили проверки ФСБ, не дав себя выявить", - сказано в сообщении.

По данным партизанов, им удалось расширить свое присутствие в подразделении. В частности, отметили, что мобилизация украинцев и крымских татар действует против самих россиян и таким образом удается расширять сеть партизан.

"Также в наших рядах есть переметнувшиеся в РФ украинские военные. Они поняли свою ошибку и готовы искупить ее действиями", - пишет "АТЕШ".

Фото: партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ